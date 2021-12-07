В Брянской области ночью дороги из снежного плена освобождали 199 машин

Фото: Управление автодорог Брянской области.

В Брянской области дороги от снега ночью чистили 199 машин. Израсходовали 3886 тонн пескосоляной смеси, обработали 3123 километра дорог, от снега освободили 4225 километров дорог, сообщают 7 декабря в пресс-службе дорожного управления.

Вся техника оснащена системой световыми сигнализациями , радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС. По вине дорожных служб аварий не зафиксировали.

Автомобилистов призывают при поездке учитывать погодные условия. А также соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, область с вечера, 6 декабря, заметает снег.

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