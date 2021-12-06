Бывшего брянского полицейского осудят за мошенничество на 11,8 млн рублей

Бывшего брянского правоохранителя осудят ха мошенничество при получении выплат в сумме 11,8 миллиона рублей. Завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следователей, с марта 2014 года по апрель 2015 года обвиняемый работал участковым в отделе полиции «Климовский».

Он вместе с хозяевами пяти домов в Климовском районе посодействовал им в оформлении документов на получение компенсации за утраченное после Чернобыльской аварии имущество. Однако эти люди не имели на нее права.

Участники мошенничества получили от государства 11 миллионов 859 тысяч рублей. Обвиняемый полицейский вернул лишь часть причиненного ущерба – 1.2 миллиона рублей.

До суда бывший правоохранитель будет находиться под стражей. Уголовные дела на других участников группы еще расследуют.

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