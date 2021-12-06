Фото: музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг».

В брянском Овстуге 5 декабря отметили день рождения поэта Федора Тютчева. Сотрудники музея – заповедника организовали праздничную программу. По скучаю даты открыли выставку «Аксаковы-Семья-Россия». В экспозиции представили работы из фондов государственного музея истории российской литературы имени Даля.

Также в музее-заповеднике показали новую экскурсию «Тютчевы на службе Отечеству». Посетителям доступна «Портретная галерея Тютчевых» Это выставочный проект.

Отметим, выставки и экскурсии здесь проходят с соблюдением всех санитарных норм. Посетителям нужно показать сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест, либо метотвод.

Возрастное ограничение – 12+

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