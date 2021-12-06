Брянец из ревности зарезал знакомого

Житель Стародуба из ревности зарезал знакомого. На 37-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что ночью 12 июня он на почве ревности поссорился с приятелем. В гневе осужденный ударил 29-летнего мужчину ножом в область сердца. Потерпевший умер на месте происшествия.

- Суд приговорил виновного к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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