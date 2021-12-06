Специалисты учреждения проводят исследование на содержание ГМО в кормах и кормовых добавках

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ» .

Согласно международной базе данных по ГМ растениям, в настоящее время в России зарегистрировано 28 линий генетически модифицированных культур: 9 линий сои, 15 линий кукурузы, 2 линии картофеля, 1 линия риса, 1 линия сахарной свеклы.

Для сведения: генетически модифицированный организм (ГМО) – организм или несколько организмов, любые неклеточные, одноклеточные или многоклеточные образования, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генно – инженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинацию генов.

Лабораторные испытания помогают определить причастность генной инженерии к производству кормов и кормовых добавок. ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит молекулярно-биологические исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на определение зарегистрированных и незарегистрированных линий ГМО в кормах, кормовых добавках для животных.

С начала 2021 года сектором молекулярной диагностики и вирусологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» с целью определения ГМО поступило более тысячи образцов кормов и кормовых добавок, по которым специалистами проведено более полутора тысяч исследований. В результате проведения скрининговых исследований на наличие генов, их фрагментов и генетических конструкций, а также качественного и количественного анализа в образцах комбикормов были обнаружены зарегистрированные ГМ линии сои GTS40-3-2, MON89788 и не зарегистрированная ГМ линия рапса GT73 в образцах шрота рапсового.