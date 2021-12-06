Брянца отправили в колонию за гибель беременной женщины в ДТП

Жителя Стародубского района отправили в колонию за гибель беременной женщины в ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 6 августа 21-летний водитель около 22.30 на автомобиле ВАЗ-21154 ехал по мокрой дороге Мартьяновка-Стародуб. Он нарушил правила дорожного движения: обгоняя попутно движущийся автомобиль, выехал на правую грунтовую обочину. Из-за этого автомобиль занесло и он опрокинулся в кювет.

В ДТП погибла 22-летняя беременная девушка. Тяжкий вред здоровью получил 15-летний пассажир.

- Суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве, - Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, водителя на два года лишили прав на управление транспортными средствами. Приговор суда в законную силу не вступил

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