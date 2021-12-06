В Брянской области от коронавируса за сутки умерли 20 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2392 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 6 декабря.

За прошедшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 233 человек. Побороли заболевание 315 брянцев. Медики провели 5186 исследований на выявление коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии ковид-19 диагностировали у 90732 пациентов. Среди них 118 иногородних. Выздоровели 83184 человека. Общее число ПЦР-тестов составило 1140915.

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