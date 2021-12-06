Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суземском районе при столкновении фуры с КАМАЗом пострадал водитель. ДТП произошло 5 декабря около 12.25 на 12 километре дороги Суземка-Украина, сообщают в уГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Ман» с прицепом ехал со стороны Севска в направлении Суземки. При повороте он врезался в КАМАЗ, который двигался во встречном направлении. Большегрузом управлял 41-летний водитель. От удара КАМАЗ съехал в левый по ходу движения кювет.

- В ДТП пострадал 41-лентий водитель КАМАЗа, - говорят в Госавтоинспекции. - У мужчины черепно-мозговая травма, перлом плеча, перелом лучевой кости, перелом ребер слева, травма грудной клетки, ушиб головного мозга. Водителя госпитализировали.

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