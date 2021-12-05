В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 233 человека

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 233 пациента. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе 5 декабря.

За истекшие 24 часа опасная инфекция унесла жизни 18 пациентов. Всего от коронавируса умерло 2392 брянца. Медики выполнили 4915 тестов на ковид-19.

В регионе сначала пандемии ковид-19 диагностировали у 90732 человек. Среди них 118 иногородних пациентов. Выздоровело 83184 жителя. Общее количество ПЦР – тестов составляет 1140915.

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