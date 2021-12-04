В этом году в областном центре установят несколько десятков арт-объектов.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Брянского волка на кольце возле телецентре нарядили в костюм Деда Мороза. Теперь этот известный и полюбившийся горожанам арт-объект на этом месте встречает гостей города и местных жителей с цветами и целым мешком с подарками, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Раньше эта инсталляция стояла на площади Партизан. Затем ее перенесли на кольцо около телецентра.
В преддверии Новогодних праздников Брянск все больше и больше украшают новогодними атрибутами. Ограждения украсили яркими гирляндами и огромными снежинками. На площади Воинской Славы установили входные арки и светящуюся карету. Также поставили ограждения и вагончик катка.
В этом году в областном центре установят несколько десятков арт-объектов. Радовать горожан и гостей Брянска будут и старые, и новые светящиеся украшения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»