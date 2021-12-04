В Брянске умерла врач онкодиспансера Виталина Савульчик

Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске после продолжительной болезни скончалась врач клинической лабораторной диагностики Виталина Савульчик. Она ушла из жизни в 82 года, сообщают в Департаменте здравоохранения Брянской области.

Свой путь в медицину она начала в 1957 году. На пенсию врач вышла в 2017 году. 43 года жизни она отдала работе на посту заведующей клинико-диагностической лабораторией областного онкодиспансера, начиная с 1974 года,. Начала трудиться

Родилась Виталина Георгиевна в 1939 году. Окончив школу, поступила в Брянское медучилище. После медучилища ее направили на работу фельдшером скорой помощи. Там она проработала до 1963 года. Затем поступила в Смоленский мединститут. Она окончила его с отличием и начала работать на станции переливания крови врачом отдела консервации крови. В 1972 году Виталину Георгиевну перевели в онкодиспансер на должность врача-онколога.

В 1974 году она стала заведующей клинико-диагностической лабораторией. В этой должности она проработала до выхода на пенсию.

За многолетний добросовестный труд врача награждали почетными грамотами и званиями. Ударник коммунистического труда, многие годы была секретарем партийной организации, председателем профкома, членом смотровой комиссии.

Витатина Савульчик была беззаветно предана медицине. Она активно участвовала в жизни диспансера, пользовалась уважением у коллег.

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