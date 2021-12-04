Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 35-летнего Александра Смольского. Мужчина пропал 22 ноября в деревне Стаево, Брянского района. С того дня его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Предположительно был одет в серую вязаную кофту, темно-зеленую футболку, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки, темно-зеленую шапку. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.

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