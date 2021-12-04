В Бежицком районе Брянска уберут два киоска. Один находится по улице Литейной около дома № 21/128, второй - по улице 22 Съезда КПСС возле дома № 31. Их установили в охранной зоне канализации и водопровода, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Кроме того, киоски стоят близко у дороги. Это создает трудности для движения пешеходов и транспорта.

Дальнейшее рассмотрение вопроса депутаты Бежицкой районной территориальной группы вынесли на заседание комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания.

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