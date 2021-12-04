В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2374 жителей. Сообщают 4 декабря региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус диагностировали у 234 пациентов. Справились с заболеванием 316 человек. Медики провели 5726 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 90499 брянцев. Среди них 118 иногородних пациентов. Выздоровело 82827 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 1136000.

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