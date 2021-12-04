ВТБ и МФТИ запустят магистерскую программу по подготовке лидеров ИИ-команд и исследовательских групп

Фото: ВТБ.

ВТБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) в 2022 году планируют запустить на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) совместную магистерскую программу на стыке технологий искусственного интеллекта и методов решения реальных управленческих задач с учетом социального контекста. Соглашение о совместных действиях по открытию в МФТИ этой программы подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Поддержка данного проекта со стороны ВТБ осуществляется в рамках общебанковской программы «Образованная страна».

Образовательная программа состоит из трёх частей, дополняющих друг друга — мощной математической подготовки и углубленных курсов по ИИ, обучению управленческим технологиям и командной работе, а также прочного гуманитарного базиса. Студенты в рамках программы будут изучать и дисциплины, связанные с искусственным интеллектом и Big Data, и гуманитарные предметы.

В учебный план магистерской программы включены такие области знаний, как математические основы искусственного интеллекта, теория вероятностей, разработка программных и распределенных систем, машинное обучение и методы искусственного интеллекта, основы психологии, лидерство, эмоциональный интеллект, проектное управление, продуктовый менеджмент, а также римское право, история античности и латинский язык.

«ВТБ создает образовательные проекты в партнерстве с бизнесом, ведущими вузами и государством, ведет открытый и профессиональный диалог с молодым поколением и профессиональным сообществом. Мы поддерживаем среду для развития молодежи и получения ими образования, соответствующего мировым стандартам качества. Сегодня для Data scientist - специалистов важно не только быть профессионалами в своей области, но и уметь нестандартно мыслить и обладать эмоциональным интеллектом. Мы уверены, что запуск новой образовательной программы на базе МФТИ позволит студентам получить необходимые знания, одновременно даст возможность развить и «прокачать» важные для современных руководителей навыки», - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Для проектирования решений, управляемых с использованием технологий искусственного интеллекта, уже недостаточно хороших компетенций только в области математики и программирования. Успешными в дизайне таких систем будут визионеры, которые способны предугадать ожидания конечных пользователей и спрогнозировать новые запросы к саморазвивающимся продуктам. И в подготовку таких специалистов очень важно интегрировать гуманитарные знания, социальные науки и дисциплины, развивающие эмоциональный интеллект. Этим еще только формирующимся запросом рынка мы руководствуемся, открывая новую магистерскую программу», - подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

В апреле текущего года ВТБ и МФТИ договорились об открытии на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики лаборатории искусственного интеллекта, целями которой стали: развитие искусственного интеллекта в банках, содействие научно-исследовательской деятельности, а также поддержка профессиональных кадров.

«ФПМИ — совершенно выдающаяся школа. Да, мы лидируем и в стране, и в мире в области математики и информатики. Но это не все! Мы вовлекаем в свою орбиту все релевантные исследования, и среди них гуманитарные в том числе. Новая программа — это уникальный продукт, основанный на реально мощной междисциплинарности. Здесь собраны и друг друга усиливают — глубокая математика, сильное программирование и классическая гуманитаристика. Именно за счет таких нестандартных революционных подходов мы и оказываемся в лидерах», — уточнил Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики.

Открытие совместной лаборатории стало первым шагом в двусторонних отношениях, нацеленных на развитие отечественных алгоритмов создания приложений с использованием инструментов искусственного интеллекта, совершенствования сервисов ВТБ и вовлечения студентов МФТИ в решение конкретных задач реального сектора экономики. Кроме того, ВТБ развивает грантовую программу для талантливых студентов МФТИ.

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