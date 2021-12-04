В Брянской районе в ДТП с иномаркой пострадал 6-летний мальчик. Автоавария случилась 3 декабря около 22.00 на 11 километре дороги Р-120 Обход города Брянска, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-лентяя женщина за рулем автомобиля «Тойота» ехала в сторону Смоленска. Она обгоняла автомобиль с правой стороны по переходно-скоростной полосе. Но не успела закончить маневр и продолжила движение по обочине, где врезалась в стоявший в сторону Смоленска автомобиль «Шевролет Нива».

- В ДТП шестилетний пассажир автомобиля «Тойота» получил перелом носа, - говорят в Госавтоинспекции. – 35-летняя пассажирка автомобиля «Шевролет Нива» получила черепно – мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавших госпитализировали. Его госпитализировали.

Шестилетний пассажир автомобиля «Тойота» во время ДТП находился в детском кресле, на заднем сидении справа.

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