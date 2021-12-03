В Брянске 6 и 7 декабря отключат воду в домах в Советском районе и в бассейне

В Брянске 6 и 7 декабря отключат воду в домах и нежилых помещениях в Советском районе. Это связано с аварийными работами на водопроводной сети, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воды не будет с 10.00 до 16.00.

6 декабря без водоснабжения оставят:

- улицу Ново-Некрасовскую,

- улицу Луговую,

- переулок Дальний,

- улицу Некрасова от дома №142 до дома №158, от дома №153 до дома №171,

- улицу Комарова, 30, 35, 37-а, 37-б, 39 - бассейн «ДОСААФ».

7 декабря воды не будет по адресам:

- улица Тимоновская, - переулок 2-й Спартаковский, - проезд 2-й Тимоновский, - проезд 3-й Тимоновский, - улица Выгоничская, - переулок 2-й Телевизорный, - улица Попова, 3,5,7,9,11,6,10.