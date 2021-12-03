В Брянской области уровень вакцинации от гриппа составил 32 процента. Темпы прививания недостаточные, сообщала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заселдании оперативного штаба 2 декабря.

Обычно от гриппа прививают 45% населения Брянской области. В прошлом году из-за эпидемии коронавируса вакцинировали 60% жителей.

- Вируса гриппа при проведении мониторинга на этой неделе мы не обнаружили, - сказала Людмила Трапезникова. - Но на предыдущей неделе выявлено восемь фактов циркуляции вируса гриппа Н3N2, что соответствует той вакцине, которую мы имеем для прививок.

На этой неделе снизилась общая заболеваемость ОРВИ. За семь дней зарегистрировали 6960 случаев.