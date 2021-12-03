Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 11:35

В Брянской области за ночь использовали 5777 тонн пескосоляной смеси

Регентом обработали 4486 километров дорог
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянске минувшей ночью 3 декабря на региональных и межмуниципальных дорогах использовали 5777 тонн пескосоляной смеси. Ей обработали 4486 километров дорог. От снега очистили 1212 километров магистралей. Для этого задействовали 165 единиц техники, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Сейчас на автодорогах региона также работает специализированная дорожная техника, - говорят в управлении. - Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло.

Вся дорожная техника оборудована световой сигнализацией, радиостанциями и системой ГЛОНАСС.