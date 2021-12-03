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Происшествия3 декабря 2021 10:44

В Брянске следователи проводят проверку после гибели двух человек на пожаре

Трагедия случилась ночью 3 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске следователи проводят проверку по факту гибели 55-летнего мужчины и 50-летней женщины на пожаре в Бежицком районе. Среди версия случившегося - курение и неисправность проводки.

Следователи вместе со специалистами государственного противопожарного надзора ГУ МЧС России по Брянской области осмотрели место происшествия, изъяли необходимые для проведения исследования следы, устанавливают причины возгорания и гибели людей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Напомним, пожар случился около пяти часов утра 3 декабря на улице Гвардейской в Бежицком районе.