В Брянске следователи проводят проверку после гибели двух человек на пожаре

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске следователи проводят проверку по факту гибели 55-летнего мужчины и 50-летней женщины на пожаре в Бежицком районе. Среди версия случившегося - курение и неисправность проводки.

Следователи вместе со специалистами государственного противопожарного надзора ГУ МЧС России по Брянской области осмотрели место происшествия, изъяли необходимые для проведения исследования следы, устанавливают причины возгорания и гибели людей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Напомним, пожар случился около пяти часов утра 3 декабря на улице Гвардейской в Бежицком районе.