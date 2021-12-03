Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 9:19

Житель Мглинского района получил 9 лет колонии за убийство

Преступление совершлии 6 августа
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

45-летнего жителя Мглинского района осудили за убийство знакомого. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свобода на один год.

В суде установили, что нояью 6 авгутса он был в гостях у своего знакомого на улице Профинтерна в селе Симонтовка. Пьяный брянец поссорился с одним из гостей. И избил его деревянной палкой по голове, телу, рукам и ногам.

Потерпевшего отвезли в больницу. Но тарвмы оказались смертельными - он умер в тот же день.

Обвиняемый не признал вину. Приговор ему пока не вступил в законную силу.