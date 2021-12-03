Житель Мглинского района получил 9 лет колонии за убийство

45-летнего жителя Мглинского района осудили за убийство знакомого. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свобода на один год.

В суде установили, что нояью 6 авгутса он был в гостях у своего знакомого на улице Профинтерна в селе Симонтовка. Пьяный брянец поссорился с одним из гостей. И избил его деревянной палкой по голове, телу, рукам и ногам.

Потерпевшего отвезли в больницу. Но тарвмы оказались смертельными - он умер в тот же день.

Обвиняемый не признал вину. Приговор ему пока не вступил в законную силу.