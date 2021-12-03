В Брянске водитель остался без ноги после ДТП с двумя грузовиками

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске на улице Лермонтова в Володарском районе столкнулись два грузовика. ДТП случилось около половины четвертого дня в четверг, 2 декабря, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

38-летний водитель КАМАЗа ехал со стороны улицы Пролетарской в сторону улицы Объездной. Он не справился с управленим и столкнулся с МАЗом, который двигался навстречу. За рулем второг8о грузовика был 59-летний мужчина.

У 38-летнего водителя ампутировали голень. 56-летний пассажир той же машины получил ушиб и перелом грудины. Обоих пострадавших госпитализировали.

- У водителя КАМАЗа взяли кровь на анализ на алкоголь, - говорят в Госавтоинспекции. - На второго водителя составили административные протоколы за управление автомобилем при наличии неисправностей.