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Происшествия3 декабря 2021 7:08

В Брянске водитель остался без ноги после ДТП с двумя грузовиками

Автоавария случилась 2 декбаря в Большом Полипине
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске на улице Лермонтова в Володарском районе столкнулись два грузовика. ДТП случилось около половины четвертого дня в четверг, 2 декабря, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

38-летний водитель КАМАЗа ехал со стороны улицы Пролетарской в сторону улицы Объездной. Он не справился с управленим и столкнулся с МАЗом, который двигался навстречу. За рулем второг8о грузовика был 59-летний мужчина.

У 38-летнего водителя ампутировали голень. 56-летний пассажир той же машины получил ушиб и перелом грудины. Обоих пострадавших госпитализировали.

- У водителя КАМАЗа взяли кровь на анализ на алкоголь, - говорят в Госавтоинспекции. - На второго водителя составили административные протоколы за управление автомобилем при наличии неисправностей.