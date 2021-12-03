В ночном пожаре в Бежицком районе Брянска погибли мужчина и женщина

В Бежицком районе Брянска в ночном пожаре погибли 56-летний мужчина и 50-летняя женщина. Трагедия случилась в пятницу, 3 декабря на улице Грардейской. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.49, сообщают в пресс-слоужбе спасательного ведомства.

На место выехали три автоцистерны. Оказалось, что горит частный дом. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы.

В 5.44 огонь полностью потушили. Людей, к с=несчастью, спасти не удалось. Причину пожара установят эксперты.

В МЧС просят соблюдать правила пожрной безопасности в быту. И не оставлять детей без присмотра взрослых.