В Брянске в сквере Рекункова появилась спортивная площадка

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Рекункова появилась воркаут-площадка. Следующий – детский городок. Спортивная и игровая зоны займут больше 700 квадратных метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Большая часть оборудования изготовлена, часть уже смонтирована, - рассказали в мэрии. - Сегодня монтаж ведется на детской площадке, снег работы не остановил.

Муниципальный контракт по обустройству рассчитан до конца декабря.

Напомним, 26 ноября открыли памятник генпрокурору Александру Рекункову. Автор памятника - заслуженный художник России, лауреат премии ЦФО в области культуры и искусства Александр Ромашевский.

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