Буквально через час после выпадения снега на дороги города выехало 65 единиц коммунальной техники. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с последствиями первого снегопада борются 200 человек. Буквально через час после выпадения снега на дороги города выехало 65 единиц коммунальной техники. 16 комбинированных дорожных машин в каждом районе начали посыпать улицы пескосоляной смесью. Также на уборке задействовали 10 погрузчиков, 12 тракторов, грейдеры, 18 самосвалов и другую технику, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Этой ночью в уборке города будут задействованы около 30 единиц техники, - говорят в мэрии. - В зависимости от погодных условий и интенсивности снегопада это количество может быть увеличено.

А сейчас в первую очередь обрабатывают улицы первой категории - с движением общественного транспорта. После этого коммунальные машины начнут посыпать пескосоляной смесью второстепенных дорог. Всего на дороги уже высыпали около 50 кубометров пескосоляной смеси.

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