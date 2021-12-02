В Брянске на площади Партизан установили первую елку

Зеленую красавицу доставили с улицы Карачижской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в четверг, 2 декабря, установили первую новогоднюю елку. Она находится на площади Партизан, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Зеленую красавицу доставили с улицы Карачижской. Дерево создавало серьезные неудобства во дворе частного дома. Хозяева откликнулись на объявление о поиске новогодней ели. Елочке около 35 лет, высота - 10 метров. Ее привезли на длинном грузовике и установили с помощью крана. Сегодня же новогоднее дерево украсят гирляндами, а игрушками - позже. Их сейчас готовят ребята в школах и детских садах. Лучшие работы украсят пушистые лапки елок города.

- К Новому году Брянск украсят 28 живых и искусственных елей, - говорят в мэрии - Установка главной городской елки намечена на 7 декабря, по традиции ее разместят в сквере имени Карла Маркса.

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