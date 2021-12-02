ФГБУ «Брянская МВЛ» успешно выполнило задания в очередном раунде МСИ

По результатам очередных межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) Брянская межобластная ветеринарная лаборатория получила свидетельства об успешном участии. Раунды МСИ были организованы федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») в сентябре 2021 года.

Исследования биологического материала проводились по следующим направлениям:

— выявление антител к вирусу блютанга методом иммуноферментного анализа;

— выявление РНК вируса гриппа птиц типа А методом полимеразной цепной реакции;

— выявление генома вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции;

— выявление генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Полученные оценка свидетельствует о высоком уровне достоверности результатов испытаний, проводимых в ФГБУ «Брянская МВЛ».

ФГБУ «ВНИИЗЖ» является провайдером межлабораторных сличительных испытаний, аккредитованным Федеральной службой по аккредитации.