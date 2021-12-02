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Общество2 декабря 2021 12:55

ФГБУ «Брянская МВЛ» успешно выполнило задания в очередном раунде МСИ

Кира ФИЛИППОВА
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По результатам очередных межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) Брянская межобластная ветеринарная лаборатория получила свидетельства об успешном участии. Раунды МСИ были организованы федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») в сентябре 2021 года.

Исследования биологического материала проводились по следующим направлениям:

— выявление антител к вирусу блютанга методом иммуноферментного анализа;

— выявление РНК вируса гриппа птиц типа А методом полимеразной цепной реакции;

— выявление генома вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции;

— выявление генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Полученные оценка свидетельствует о высоком уровне достоверности результатов испытаний, проводимых в ФГБУ «Брянская МВЛ».

ФГБУ «ВНИИЗЖ» является провайдером межлабораторных сличительных испытаний, аккредитованным Федеральной службой по аккредитации.