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Общество2 декабря 2021 10:33

В Брянске на Кургане Бессмертия установили новогодние украшения

В этом году в городе планируют установить 250 световых инсталляций
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Кургане Бессмертия установили новогодние украшения. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Площадь Воинской славы украшают входные арки из искусственной хвои и гирлянд. Рядом с ними стоит светящаяся карета. За звездой готовят к открытию каток под открытым небом.

В этом году в областном центре планируют установить 250 световых новогодних украшений.

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