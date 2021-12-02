Ранняя диагностика стельности животных методом иммуноферментного анализа (ИФА)

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Учреждение осуществляет деятельность в области племенного животноводства в качестве лаборатории селекционного контроля молока и лаборатории иммуногенетической экспертизы согласно приказам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 №313 и от 12.03.2018 №103.

Это дает право учреждению оказывать услуги племенным организациям по проведению иммуногенетической экспертизы с целью определения достоверности происхождения животных и по проведению ежемесячного контроля содержания жира и белка в молоке с целью подтверждения племенной ценности животных.

В настоящее время специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» освоен и проводится новый вид исследования, позволяющий поддерживать высокий уровень воспроизводства поголовья – ранняя диагностика стельности животных.

Ранняя диагностика стельности коров чрезвычайно важна для современного молочного животноводства, так как позволяет сократить интервал между отелами и приносит молочным хозяйствам существенную экономическую выгоду. Кроме того, за счет такого приёма обеспечиваются равномерный приплод по стаду, грамотный перевод животных из одной технологической группы в другую, а также обоснованная выбраковка маточного поголовья с пониженной способностью к оплодотворению.

Правильный подход обуславливает повышение рентабельности как предприятий молочной направленности, способствуя увеличению продуктивности, так и мясных скотоводческих хозяйств, для которых обязательным является ежегодное получение телят от каждой коровы.

Известны различные методы определения стельности, в том числе ректальный, УЗИ-диагностика, гормональный, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Метод иммуноферментного анализа среди существующих методов диагностики стельности коров является наиболее достоверным и быстрым по срокам определения.

В секторе серологии и биохимии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» данный вид исследования проводится с применением тест-системы для тестирования образцов молока коров и коз с целью определения маркеров гликопротеинов в молоке животных, ассоциированных со стельностью. Это значительно экономит ресурсы на подготовку стада, исключает потери молока от стресса животного по сравнению с ректальным исследованием и УЗИ-диагностикой, а также гарантирует предоставление достоверной информации (более 98 %) без влияния человеческого фактора.