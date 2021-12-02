Жителю брянских Клинцов вручили медаль за спасение ветерана на пожаре

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителю брянских Клинцов вручили медаль «Доблесть и отвага» за спасение ветерана на пожаре. Ведомственную награду Олег Каляда получил из рук руководитель следственного управления СК России по Брянской области Максима Лукичева. Троих его товарищей такими же медалями поощрили еще в 2020 году, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Зимой житель Клинцов вместе с тремя своими товарищами Викторией Влащенко, Ильей Кашиным и Евгением Влащенко, стал очевидцем пожара в квартире в селе Коржовка-Голубовка.

Там проживала ветеран Великой Отечественной войны Анна Денисовна Морозова. Ребята незамедлительно бросились на помощь пожилой женщине. Они на руках вынесли ветерана из горящей комнаты через окно на улицу. Затем сами потушили огонь, несмотря на едкий дым в квартире.

- Так поступил бы каждый, - говорят ребята о своем поступке.

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