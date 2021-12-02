В Брянске капитально отремонтировали 18 дворов

С 2017 года в Брянске комплексно обновили 78 дворов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершили капитальный ремонт 18 дворов. Накануне в эксплуатацию сдали два последних: в Бежицком районе по адресу: улице 22 Съезда КПСС, д. 47, 49, 51А, 53; в Володарском – Есенина, 8. На благоустройство дворовой территории по улице Есенина потратили 5,4 миллиона рублей, по улице 22 Съезда КПСС – 13, 4 миллиона рублей. Площадь этого двора составляет почти 2 гектара, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В обоих дворах установили детские спортивно-игровые площадки, заасфальтировали дворовые проезды, тротуары, парковки, обновили освещение, установили лавочки, урны. В бежицком дворе появился целый комплекс уличных тренажеров.

Напомним, в этом году в областном центре 18 дворов капитально отремонтировали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость благоустройства – 93,5 миллиона рублей.

За время реализации программы с 2017 года в городе комплексно обновили 78 дворов.

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