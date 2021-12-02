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Происшествия2 декабря 2021 8:14

Житель Почепа насмерть забил своего знакомого

Завершили расследование уголовного дела
Марина АНТОНОВА
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55-летнего жителя брянского города Почеп обвиняют в смерти знакомого. Завершилось расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 10 сентября обвиянемый был у себя дома в переулке 1-й Клубный. Он выпивал с приятелем, потом поссорился с ним. Он избил ногами и деревянной палкой знакомого по голове, телу, рукам и ногам.

От полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

В ближайшее время материалы уголовного дела направят для рассмотрения в суд.