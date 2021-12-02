В Унечском районе в ДТП погиб один пассажир и пострадали двое

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Унечском районе в ДТП погиб 30-летний пассажир и пострадали еще двое. Появились подробности аварии, которая случилась около половины девятого утра в среду, 1 декабря, на 105-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

37-летний водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он утратил контроль над движением машины. Минивэн съехал в кювет, врезался в столб и перевернулся.

30-летний пассажир погиб на месте аварии. Вероятнее всего, он не был пристегнут. У 63-летнего мужчины диагностировали гематому височной области, ушиб голени, рану лба, сотрясение мозга. Пенсионер также ехал, не пристегнувшись.

У 38-летнего пассажира перелом нижней челюсти и ушибы лита. Двоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

По факту смертельного ДТП полицейские завели уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура. В надзорном ведомстве проверят, кто отвечал за содержание проезжей части на этом участке.