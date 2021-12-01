В областном центре организуют 22 площадки для проведения елочных базаров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 17 декабря заработают елочные базары. Живые ели, сосны и хвойные ветки будут продавать на специализированных ярмарках во всех районах города. Елочные базары будут работать ежедневно с 17 по 31 декабря с 8.00 до 19.00,сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В областном центре организуют 22 площадки для проведения елочных базаров. Предновогодняя торговля пройдет по следующим адресам:

Советский район:

— ул. Брянского Фронта о/ д № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия — 1»

— ул. Крахмалева, о/д № 23, (ост. «Костычева»)

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— ул. С. Перовской, о/д № 48

— ул. Советская, напротив дома № 52

— ул. Ромашина, между домом № 34 и детским садом «Добрынюшка»

— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11

— ул. Дуки, о/д 33

— ул. Евдокимова, о/д 3

— ул. Спартаковская, о/д 130

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева, о/д № 5 и ул. Союзной

— ул. Ульянова, о/д № 8

— ул. Почтовая, о/д № 106 — № 108

— ул. Федюнинского, о/д № 1

— ул. Ульянова, о/д № 124

— на территории, прилегающей к ГДК им. Медведева

— ул.Литейная, о/д № 48/126

Фокинский район:

— пр-т Московский, о/д № 106/4

— на пересечении ул. Шолохова и ул. Полесской

— ул. Б. Хмельницкого, между домами № 5 и № 14

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»

— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85.

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