Брянец украл из магазина 15 банок с печенью трески

В Бежицком районе Брянска местный житель в супермаркете украл 15 банок с печенью трески. Похититель воспользовался занятостью кассира покупателями и уложил консервацию в сумку. Ему удалось выйти из магазина, не оплатив товар, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Недостачу в 2 тысячи 500 рублей обнаружили спустя несколько недель во время просмотра работниками торговой точки записей с камер видеонаблюдения.

Через трое суток полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний горожанин.

Мужчина во всем признался. Правда, украденные консервы за это время он успел съесть.

- На похитителя завели дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. - Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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