Брянская область попала в число лидеров по вакцинации от ковид-19. Об этом сообщает ТАСС. В больше 40 российских регионах выросли темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Власти на местах это объясняют введением ограничительных мер, в частности системы QR-кодов, доступность прививочных пунктов, а также разъяснительной работой.

Наибольшего ускорения темпов за осенние месяцы добились Новосибирская область - в семь раз, Иркутская область - в шесть, Вологодская, Кировская, Томская и Свердловская области - в пять раз. Выполнили рекомендацию президента и многие регионы Центрального федерального округа - Белгородская, Владимирская, Воронежская, Орловская, Костромская, Курская, Смоленская и Ярославская области. В лидерах стоит и Брянская область. В регионе прививку сделали больше 488 тысяч человек.

Еще раньше раньше президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионам лично контролировать введение ограничительных мер и наращивание темпов вакцинации.

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