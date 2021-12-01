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Общество1 декабря 2021 10:01

В брянском Дятькове сын в ссоре убил мать

Обвиняемого заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Дятькове сын в ссоре убил мать. По подозрению в преступлении задержали 59-летнего мужчину, на него завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по брянской области.

Следователи установили, что с 21 по 24 ноября этого года подозреваемый находился у себя дома по улице Урицкого вместе со своей матерью. Между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева сын несколько раз ударил женщину по голове и телу. От ударов она умерла на месте происшествия.

Следователи осмотрели место преступления, зафиксировали и изъяли следы его совершения, назначили судебные экспертизы.

- Подозреваемому предъявили обвинение, - говорят в правоохранительном ведомстве. - По решению суда мужчину арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

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