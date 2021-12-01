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Общество1 декабря 2021 9:41

В Унечском районе после опрокидывания минивэна погиб пассажир

Еще двоих пострадавших доставили в больницу
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе после опрокидывания минивэна погиб пассажир. ДТП произошло 1 декабря около 7.10 на 105 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель минивэна «Фольксваген Транспортер» ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в фонарный столб. Из-за этого машина опрокинулась.

- В ДТП один из пассажиров скончался на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – Еще двоих доставили в больницу. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства автоаварии.

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