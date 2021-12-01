Вирус коричневой морщинистости плодов томатов выявлен лабораторией ФГБУ «Брянская МВЛ»

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

На прошлой неделе в сектор молекулярной диагностики и вирусологии ФГБУ «Брянская МВЛ» поступили томаты, прибывшие из Турецкой Республики с целью выявления карантинных объектов. По результатам проведенных вирусологических исследований в одном из поступивших образцов свежих овощей, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Для справки:

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) является опасным патогеном овощных культур. Он может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев, два основных носителя — томат и перец.

При заражении вирусом коричневой морщинистости на плодах томата образуются характерные небольшие участки морщинистой ткани. На листьях заболевание может проявиться в виде хлороза, мозаики и крапчатости, иногда наблюдается сужение листьев. На плодах образовываются желтые или коричневые пятна с симптомами крапчатости, что лишает их товарного вида.

По данным Управления Россельхознадзора партия зараженных свежих томатов была возвращена экспортеру, чтобы не допустить проникновения и распространения на территории Российской Федерации выявленного карантинного вредного организма.