В брянской деревне Тиганово сделали освещение на одной из улиц

В Брянском районе в деревне Тиганово сделали освещение на одной из улиц. В прокуратуру направили обращение местные жители. Они пожаловались на то, что на автомобильной дороге по улице Строителей нет освещения. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

- Установили, что указанная автомобильная дорога частично не оборудована стационарным уличным освещением, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На главу Добрунской сельской администрации завели административное дело , также ему внесли представление.

После вмешательства прокуратуры уличное освещение установили. Оно работает в штатном режиме.

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