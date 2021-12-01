Две брянские студентки попались на взятке преподавателю. Девушки обучались на третьем курсе одного из вуза областного центра. На них завели уголовные дела по статье «Мелкое взяточничество», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в июне 2020 года студентки через старосту своей группы передали по четыре тысячи рублей за организацию и оформление успешной курсовой работы без ее фактического написания и проверки теоретических и практических знаний. Также за денежное вознаграждение преподаватель должен был помочь девушкам сдать экзамен без фактического прохождения экзаменационного испытания и получения оценки.

- Уголовные дела направили в мировой суд, - говорят в надзорном ведомстве. – Студенткам грозит вплоть до одного года лишения свободы.

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