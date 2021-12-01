Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя Жирятинского района осудят по трем статьям. 48-летний мужчина ответит за убийство, проникновение в чужое жилище и угрозы убийством, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что вечером 28 сентября этого года обвиняемый был около одного из домов по улице школьной в деревне Новое Каплино. Он ударил одного из двоих местных жителей, находившихся там, ножом в область передней поверхности тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Еще раньше 16 сентября мужчина, будучи пьяным, залез в дом к знакомой жительнице деревни Новое Каплина. А с 16 по 23 сентября, также будучи пьяным, трижды угрожал убийством местным жителям деревни.

- На мужчину завели уголовное дело, которое передали в суд, - говорят в правоохранительном ведомстве.

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