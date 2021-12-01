В Почепском районе в ДТП с фурой пострадал 20-летняя девушка

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе водитель легковушки врезался в фуру с полуприцепом. ДТП произошло 30 ноября около 17.45 на 62 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-211140 ехал в сторону Брянска. Он не учел дистанцию и врезался в фуру «Вольво» с полуприцепом, которым управлял 41-летний мужчина. Большегруз ехал в попутном направлении.

- В ДТП 20-летняя пассажирка ВАЗа получила черепно-мозговую травму, ранения правой руки и ссадины на лбу, - говорят в Госавтоинспекции. - девушку госпитализировали.

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