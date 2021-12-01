В Стародубском районе после ДТП с лосем погиб пассажир легковушки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе после ДТП с лосем погиб 39-летний пассажир иномарки. Автоавария случилась около трех часов дня во вторник, 30 ноября, на 18-м километре дороги Стародуб - Климово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

41-летний водитель "Фольксвагена Пассат" ехал со стороны Климова в сторону Стародуба. Он врезался в животное, выбежавшее на дорогу из леса.

Пассажир погиб на месте. Автомобилист не пострадал.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.