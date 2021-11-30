Брянский водитель выплатил 615 тысяч рублей сестре умершего после ДТП брата

Брянский водитель выплатил моральный ущерб сестре умершего после ДТП брата. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Брянской области.

42-летний житель одного из районов области приехал в Брянск на автомобиле в гости к родителям. На улице Калинина он нарушил правила дорожного движения и сбил на нерегулируемом переходе мужчину, которого не заметил вовремя. Потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью и умер в больнице через месяц.

Автомобилист полностью признал свою вину, также согласился с иском о возмещении морального вреда сестре погибшего. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно и обязал выплатить 615 тысяч рублей потерпевшей.

На основании документов, выданных судом, в УФССП России по Брянской области было возбуждено исполнительное производство в отношении осужденного, потому как сразу рассчитаться с взыскательницей он не смог. Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату должника, а также вынес постановление об ограничение права выезда за границу.

Меньше, чем через месяц мужчине нужно было уехать из страны, но запрет на выезд этого не позволял. Судебный пристав-исполнитель объяснил должнику, что снимет ограничение только после полного погашение задолженности

- В результате, виновный в ДТП в течение двух месяцев рассчитался с потерпевшей, выплатив остаток долга в размере 605 тысяч рублей, - говорят в ведомстве. - Все ограничения по исполнительному производству с него сняли, само производство окончено фактическим исполнением.