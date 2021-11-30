У брянца с банковской карты знакомые украли 15 тысяч рублей

К жителю Советского района Брянска в гости пришли знакомая со своей дочерью.

51-летний мужчина попросил их сходить в ближайший магазин за продуктами и спиртным. При этом он дал им банковскую карту. Однако, гостей так и не дождался, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В тот же день к нему на мобильный телефон стали приходить сообщения о списании со счета денег при оплате покупок в магазине одежды. Мужчина пытался безрезультатно дозвониться знакомой. После этого он обратился в полицию. С банковской карты у него списали 15 тысяч рублей.

В течение суток полицейские нашли 51-летнюю женщину и ее 30-летнюю дочь.

Они на допросе во всем сознались.

- Им предъявили обвинение по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.

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