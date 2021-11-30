Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 12:33

В брянском Карачеве на кладбище злоумышленники украли металлическую ограду и два памятника

Похищенное они хотели сдать на металл
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В брянском Карачеве на кладбище злоумышленники украли металлическую ограду и два памятника. В полицию о пропаже заявила 36-летняя местная жительница, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские на следующий день задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 63-летний и 47-летний местные жители, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Памятники и ограду они украли длят ого, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. А за вырученные хотели купить спиртное.

- Задержанные полностью признали вину, - говорят в правоохранительном ведомстве. - На них завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы. До суда злоумышленники будут находиться под подпиской о невыезде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»