В брянском Карачеве на кладбище злоумышленники украли металлическую ограду и два памятника. В полицию о пропаже заявила 36-летняя местная жительница, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские на следующий день задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 63-летний и 47-летний местные жители, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Памятники и ограду они украли длят ого, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. А за вырученные хотели купить спиртное.

- Задержанные полностью признали вину, - говорят в правоохранительном ведомстве. - На них завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы. До суда злоумышленники будут находиться под подпиской о невыезде.

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