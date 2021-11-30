ВТБ Лизинг: видим рост интереса бизнеса к более экологичному транспорту

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Спрос клиентов на экологичный транспорт за последний год вырос кратно, отметил в ходе форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Пока в портфеле лизинговой компании на такой транспорт приходится менее 1%, но компания рассчитывает, что эта доля в ближайшие два года может превысить 5%.

«Мы видим усиливающийся тренд, рост. Например, в прошлом году по технике на газомоторном топливе, более экологичной, мы передавали десятки единиц, то в этом году это уже сотни. Транспорт на ГМТ в нашем портфеле автолизинга сегодня – менее 2%, электрический транспорт – всего доля процента. Это соответствует доле экологичного транспорта в российском автопарке: лизинг как зеркало отражает положение в транспортной отрасли. При этом мы уверены, что эти цифры будут расти кратно в ближайшие годы. И здесь немаловажную роль играют стимулы от государства. Например, мы активно обсуждаем с Министерством транспорта инициативу, которая называется «Мобильный город». Одно из ее положений – если регион хочет получить льготный лизинг, то транспорт, который приобретается в ходе реформы, должен быть либо электрический, либо на ГМТ. Таким образом, мы, естественно, будем содействовать созданию более экологичной обстановки в городах», - отметил Дмитрий Ивантер.

Сегодня портфель ВТБ Лизинг по зеленым и социальным проектам превышает 11 млрд рублей. 40% – 4,5 млрд рублей – приходится на энергоэффективный транспорт: электрические машины и газовый транспорт. Еще 60% приходится на сделки с исключительно экологичными морскими судами. Компания намерена наращивать ESG портфель за счет более гибких условий финансирования. В 2022-2023 годах ВТб Лизинг планирует внедрить критерии по ESG-оценке лизингополучателя и учитывать ее при решении о выдаче лизинга.

«2020 год продемонстрировал также важность развитых цифровых, социальных и риск-практик. Чтобы преодолеть эти вызовы, мы в ВТБ Лизинг и многие другие компании сфокусировались на трансформации в безбумажный офис, переходе на гибкий формат работы сотрудников и инвестициях в IT-решения. В ближайшее время мы создадим комитет по устойчивому развитию для планомерного внедрения принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности в бизнес-процессы и примем соответствующую политику», - отметил также Дмитрий Ивантер.

Лицензия №1000.