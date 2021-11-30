В Фокинском районе Брянска из-за ураганного ветра упал светофор. Это произошло 30 ноября возле остановки «Школа №28», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Упавший объект убрали. В тот же день на его месте пообещали поставить новый светофор.

Напомним, недавно жителей региона предупреждали о надвигающемся сильном ветрею Его скорость – 15-20 метров в секунду. Из-за него пропал свет в домах жителей шести районов региона.

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