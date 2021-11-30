В брянском Почепе водитель иномарки сбил на зебре 18-летнего парня. ДТП произошло 30 ноября около 07.50 на улице Ленина. Сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 64-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны улицы Толстого в сторону улицы Красноармейской. Он сбил 18-летнего парня. Тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

-В ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины лба слева, подкожную гематому, ссадины левого плеча, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали. У пешехода был рюкзак со световозвращающими элементами. По факту ДТП проводят проверку.

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